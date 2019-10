'Beurzen wachten op Britse Lagerhuis'

@ Happy:Als je bedoelt met short gaan ook uit aandelen stappen vind ik dit te drastisch vermits mijn beleggingshorizon verder rijkt dan pakweg enkele jaren. Maar al je denkt dat we geen al te vrolijke beurs maanden tegemoet gaan, ga ik dat zeker niet ontkennen. Voordeel van dit alles is dan weer dat we goedkoper kwaliteitsaandelen kunnen aan of bijkopen. Als deze laatsten dan nog hetzelfde of 'n hoger dividend kunnen betalen of verder eigen aandelen blijven inkopen (zeker toch zo lang de rente zo laag blijft) zie ik niet in om deze nu al te verkopen. Eenmaal de rente terug zal stijgen, zal ik overwegen om ook short te gaan. Enfin, dit is mijn visie natuurlijk. En vervolgens ieder zijn waarheid. Only time will tell.