Beter Bed sluit deal over distributiecentrum

UDEN (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed verkoopt zijn distributiecentrum in Uden. Onderdeel van het contract met de investeerder, die wordt bijgestaan door Tristan Capital, is een leaseovereenkomst voor het pand ter grootte van 72.750 vierkante meter. Met de deal is een bedrag van 14 miljoen euro gemoeid en levert Beter Bed een boekwinst van 5,1 miljoen euro op na belastingen.

Beter Bed wil met de deal zijn schuldpositie verminderen. Topman John Kruijssen stelt dat Beter Bed de laatste tijd de nodige stappen heeft gezet met het verbeteren van de financiële positie. Recent maakte Beter Bed ook de verkoop van de Duitse dochter Matratzen Concord bekend.

Beter Bed krijgt in eerste instantie 12,6 miljoen euro cash overgemaakt. Daarna volgt nog eens 1,4 miljoen euro als de Matratzen Concord-deal is afgerond. Die deal is naar verwachting eind dit jaar rond.

Matratzen Concord, dat ook in Oostenrijk en Zwitserland actief is, werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen. Klanten lieten het bedrijf daardoor langer dan verwacht links liggen. Beter Bed raakte door de Duitse problemen ook zelf in de financiële zorgen. Deze zomer kreeg het bedrijf al een lening van drie grote aandeelhouders.

Kenners stelden dat de verkoop van Matratzen Concord veel onduidelijkheid is weggenomen over de toekomst van Beter Bed. Het bedrijf kan zich nu richten op de regio Benelux en tegelijkertijd de winstgevendheid en het vermogen om de kasstroom op te wekken verbeteren. De opbrengsten van de deal rond het distributiecentrum gebruikt Beter Bed ook om groei-initiatieven in de Benelux versneld uit te rollen.