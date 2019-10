'KPN dwarsboomt concurrenten bij aanleg glasvezel'

quote: free schreef op 18 okt 2019 om 08:04:



ACM heeft boetehonger, profileringsdrang en reguleringsdrift. Boetes bij samenwerking en te weinig concurrentie en nu ook boetes bij teveel concurrentie, pfff....



ACM heeft boetehonger, profileringsdrang en reguleringsdrift. Boetes bij samenwerking en te weinig concurrentie en nu ook boetes bij teveel concurrentie, pfff....

De ACM houdt zichzelf op de been door het uitdelen van boetes, ze zijn daarin deels zelfvoorzienend en leunen ook op belastinggeld.Er werken daar alleen "toppers" die bijzonder goed voor zichzelf zorgen.Zie recent de kwestie PostNL/Sandd.Ze hebben alles uit de kast gehaald om het zolang mogelijk tegen te houden en met de slag van de klok boete op boete uit te dalen.Deze hobby is nu weggevallen en zijn ze dus op zoek naar een nieuw slachtoffer.Het is overigens wel opmerkelijk.KPN is momenteel bezig om bij ons in de regio het glasvezelnetwerk uit te rollen.Iederéén krijgt in principe een aansluiting, het is gratis, wij hebben overigens Ziggo.En er wordt verteld, je bent niet verplicht om een abonnement te nemen, en wil je t.z.t. toch glasvezel, dan mag je gewoon zelf een aanbieder uitzoeken.Zelf zal ik nooit meer een contract bij KPN afsluiten, in het verleden heb ik dikke ellende met hun gehad, het is een bureaucratische ballentent die een hekel aan klanten heeft.Ik heb nog wel een tip voor de ACM, ga je richten op maaltijdbezorgers.Zie hoe ze elkaar in de wielen rijden, dit kan toch zo niet verder.Hier valt veel geld te halen.