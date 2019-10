'KPN dwarsboomt concurrenten bij aanleg glasvezel'

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN bedient zich in de concurrentiestrijd op de glasvezelmarkt van trucs die de snelle aanleg van glasvezel in Nederland mogelijk vertragen. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een marktstudie die vrijdag wordt gepubliceerd, meldt het FD.

De marktleider zet concurrenten onder andere klem door hun business case met hele gerichte aanleg van glasvezel onderuit te halen, en zaait onzekerheid bij potentiële investeerders en financiers door óók de aanleg van glasvezel aan te kondigen in gebieden waar andere partijen daar al mee bezig zijn.

De ACM waarschuwt voor het risico dat investeerders door dit soort gedragingen de aanleg van glasvezel hier te risicovol gaan vinden en dat zij hun geld in het buitenland gaan inzetten. Daardoor raakt Nederland achterop bij de aanleg van glasvezel.

KPN laat weten het rapport van de ACM eerst te willen bestuderen en pas later te kunnen reageren.