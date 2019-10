Traagste Chinese groei in bijna 30 jaar

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - De Chinese economie is in het derde kwartaal met 6 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de traagste groei in bijna dertig jaar, zo bleek vrijdag uit overheidsdata.

In het tweede kwartaal was nog sprake van een groei met 6,2 procent. De op een na grootste economie ter wereld heeft flink last van het handelsconflict met de Verenigde Staten. De productie in de fabrieken is zwak en de uitgaven van consumenten vallen eveneens tegen.

De Chinese overheid rekent voor heel het jaar op een economische groei in een bandbreedte van 6 procent tot 6,5 procent.