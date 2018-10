Recordomzet voor American Express

Gepubliceerd op | Views: 221

NEW YORK (AFN) - American Express heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een recordomzet van 10,1 miljard dollar. Volgens het bedrijf zorgden met name de betalingen door consumenten en kleinere bedrijven voor de toename met 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. De financiële prestaties van de creditcardmaatschappij waren beter dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

De winst van het bedrijf steeg in de periode met 22 procent tot 1,6 miljard dollar. Bij de consumententak viel de winst 15 procent hoger uit op 779 miljoen dollar. Bij de commerciële tak was sprake van een winstgroei met een vijfde tot 606 miljoen dollar. Voor het hele jaar rekent American Express op een omzetgroei van 9 tot 10 procent.

Het bedrijf verhoogde ook zijn winstverwachting geholpen ook door het vooruitzicht van verdere rentestappen door de Federal Reserve. Dergelijke ontwikkelingen vertalen zich doorgaans direct in hogere winst- en omzetcijfers.