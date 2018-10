Porsche weer op recordjacht

Gepubliceerd op | Views: 691

FRANKFURT (AFN/RTR) - Automaker Porsche denkt dit jaar zijn pas één jaar oude verkooprecord te kunnen verbreken. Dat zei topman Oliver Blume van de Volkswagen-luxedochter donderdag in het kielzog van de verkoopcijfers over de eerste negen maanden van het jaar.

Porsche wist in de periode januari tot en met september 196.562 auto's te slijten. In Europa was in de periode sprake van een stijging van 9 procent. In China, 's wereld grootste automarkt, boekte Porsche een verkoopplus van 4 procent. ,,In het licht van deze goede cijfers denken wij dat het mogelijk is om het record van vorig jaar te kunnen halen", aldus Blume.

Vorig jaar leverde Porsche in totaal 246.375 auto's.