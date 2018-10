'Wall Street opent in het rood'

Gepubliceerd op | Views: 543

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting in de min. Beleggers verwerken handelsberichten van een aantal grote bedrijven. Daarnaast kauwen ze na op de notulen van de Federal Reserve, waaruit viel op te maken dat de beleidsmakers verder willen gaan met renteverhogingen dan aanvankelijk gedacht.

De centrale bank zal de rente uiteindelijk opvoeren naar 3 procent, maar een meerderheid van de beleidsmakers wil de rente vervolgens tijdelijk nog verder opkrikken. Op de beurzen leidden eerdere zorgen over renteverhogingen voor koersdalingen.

Tabaksfabrikant Philip Morris overtrof met zijn kwartaalcijfers de verwachtingen onder analisten. Het bedrijf achter merken als Marlboro en Chesterfield wist zijn omzet en winst op te voeren, ondanks een daling van het aantal verkochte sigaretten.

Amazon

PPG opende eveneens de boeken. Het verfconcern boekte een lagere winst, zoals eerder al werd gemeld in een winstalarm. De omzet dikte 1 procent aan. Aluminiumproducent Alcoa scherpte woensdag nabeurs al zijn winstverwachting aan, na positieve signalen over de ontwikkelingen in de markt. Ook investeringsmaatschappij Blackstone kwam met cijfers.

Amazon ligt onder een vergrootglas na een aanklacht van eBay. Die veilingsite beticht de webwinkelreus ervan op illegale wijze verkopers te hebben geworven, onder meer door het mailsysteem van eBay te gebruiken.

Rechtzaak

Apple beweegt mogelijk op het nieuws dat de Europese Commissie haar zaak tegen Ierland intrekt. De commissie spande voor het Europese Hof van Justitie een zaak aan tegen de lidstaat, omdat het land had nagelaten achterstallige belasting te innen bij de technologiegigant.

Biotechbedrijf Endocyte schoot in de voorbeurshandel omhoog. De onderneming, die zich bezighoudt met nieuwe behandelingen tegen kanker, wordt overgenomen door de Zwitserse farmaceut Novartis voor 2,1 miljard dollar.

Op macro-economisch vlak zijn er nieuwe gegevens over Amerikaanse steunaanvragen en de industriële bedrijvigheid rond Philadelphia. Woensdag sloot Wall Street in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.706,68 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2809,21 punten en techbeurs Nasdaq verloor ook heel licht, tot 7642,70 punten.