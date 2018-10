Lagere winst voor verfproducent PPG

Gepubliceerd op | Views: 104

PITTSBURGH (AFN) - Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt, vooral vanwege hogere kosten voor grondstoffen en logistiek. Dat meldde het concern, dat vorig jaar nog trachtte om zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel in te lijven.

De nettowinst zakte naar 378 miljoen dollar, van 610 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet ging met 1 procent omhoog tot 3,8 miljard dollar. Daarbij ondervond PPG hinder van negatieve wisselkoerseffecten met een vlak volume. Wel wist het bedrijf de prijzen te verhogen. Eerder deze maand kwam PPG al met een winstalarm in verband met de stijgende kosten en een zwakkere vraag. Daardoor ging het aandeel stevig onderuit.

In een toelichting verklaarde topman Michael McGarry dat de groei van de wereldeconomie over het algemeen positief zal blijven, maar dat er in de industrie en in opkomende markten meer onrust is te zien. Dit zal naar verwachting doorgaan de komende tijd, aldus McGarry.