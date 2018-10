Britse winkelverkopen gedaald

Gepubliceerd op | Views: 140 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse detailhandelsverkopen zijn in september gedaald, vooral door lagere bestedingen aan voedsel. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau.

De winkelverkopen gingen met 0,8 procent omlaag in vergelijking met augustus. Economen hadden in doorsnee op een min van 0,4 procent gerekend. De verkoop in voedselwinkels zakte met 1,5 procent. Over het gehele derde kwartaal stegen de winkelverkopen in Groot-Brittannië met 1,2 procent, geholpen door goede groei in juli en augustus.