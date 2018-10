Air France-KLM vergroot wintercapaciteit

Gepubliceerd op | Views: 360 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Air France-KLM vergroot de capaciteit in het komende winterseizoen met 2,5 procent ten opzichte van de winter vorig jaar. Dat maakte de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie donderdag bekend.

De grootste groei doet zich voor bij Transavia. De prijsvechter breidt zijn capaciteit met 11,5 procent uit en voegt achttien nieuwe routes toe aan zijn netwerk. Die diensten vertrekken onder meer vanuit de luchthavens in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen.

De langeafstandsvluchten nemen met 2,8 procent toe. Op de middellange en korte passagiersvluchten is er sprake van 1,1 procent groei. In totaal komen er 44 nieuwe vliegroutes voor Air France-KLM bij. KLM meldt in een aparte verklaring zijn wintercapaciteit met 1,4 procent uit te breiden.