'Flow Traders operationeel op koers'

Gepubliceerd op | Views: 705

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders ligt operationeel op koers, ondanks zwakker dan verwachte prestaties in de Verenigde Staten. Dat laat ING weten in een reactie op het cijferbericht van Flow Traders.

De handelsinkomsten bedroegen in het derde kwartaal 42,4 miljoen euro. De consensus lag op 44,9 miljoen euro en de verwachting van ING was 47,1 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 8,2 miljoen euro. De marktconsensus was hier 10,6 miljoen euro en de prognose van ING voor het nettoresultaat was 9,3 miljoen euro.

ING stelt dat het bedrijf in alle regio's marktaandeel wint en dat stappen worden gezet op andere terreinen. Daardoor ligt Flow Traders dus op koers, aldus ING. Het advies is buy, met een koersdoel van 32 euro.

Het aandeel Flow Traders noteerde donderdag omstreeks 10.40 uur 1,1 procent hoger op 27,10 euro.