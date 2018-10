'Onderliggende groei Unilever iets boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 309

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De onderliggende omzetgroei van Unilever in het derde kwartaal was iets sterker dan verwacht. Dat schrijft RBC in een reactie op de resultaten die het bedrijf donderdag meldde.

De onderliggende groei aangepast voor Argentinië bedroeg 4,5 procent, terwijl RBC had gerekend op 4,3 procent. RBC stelt dat Unilever tevreden zal zijn met de ,,saaie'' cijfers na het recente drama rond het bedrijf door het schrappen van de verhuizingsplannen en de nieuwe structuur. RBC handhaaft zijn advies underperform voor Unilever.

ING stelt dat de cijfers op het eerste zicht kunnen tegenvallen voor analisten omdat de consensus werd opgesteld inclusief Argentinië. Daardoor was de verwachting van ING voor de onderliggende groei 4,4 procent, terwijl de groei, aangepast voor onder meer wisselkoersen, uitkwam op 3,8 procent. Volgens de bank schiet Unilever zichzelf daarmee in de voet, terwijl de cijfers wel positief zijn.

De volumegroei van 2,4 procent overtreft de prognose van 1,6 procent die ING hanteerde. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 62 euro voor Unilever.

Het aandeel Unilever noteerde donderdag omstreeks 09.45 uur een min van 1,5 procent op 45,73 euro.