Ericsson maakt weer winst

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Ericsson heeft voor het eerst in ruim twee jaar weer zwarte cijfers geschreven. De Zweedse maker van netwerkapparatuur heeft de afgelopen kwartalen ingrijpend in de kosten gesneden, waardoor de winstgevendheid aanzienlijk werd opgevoerd. Daarnaast profiteerde het concern van de vraag naar 5G-apparatuur.

In het derde kwartaal boekte Ericsson een nettowinst van 2,7 miljard Zweedse kroon, ruim 266 miljoen euro, tegenover een verlies van 18,5 miljard kroon een jaar eerder. Ook de brutowinstmarge verbeterde in het afgelopen kwartaal. De omzet nam op vergelijkbare basis met 1 procent toe tot 53,8 miljard kroon.

Ericsson deed vooral goede zaken in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika. Telecombedrijven investeren daar flink in 5G, een nieuwe netwerktechnologie voor veel sneller mobiel internet. Ericsson waarschuwde in zijn kwartaalbericht overigens wel voor de gevolgen van een Amerikaans corruptieonderzoek. Het concern verwacht dat beurswaakhond SEC een geldstraf oplegt die mogelijk impact heeft op de bedrijfsresultaten.