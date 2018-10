Thales optimistisch over jaarprestaties

Gepubliceerd op | Views: 52

PARIJS (AFN) - Het Franse technologie- en defensieconcern Thales is positief gestemd over de prestaties in het gehele jaar. Verder ziet Thales goede vooruitgang bij de geplande overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto. Deze overname zou in het eerste kwartaal van 2019 afgerond moeten worden, zo herhaalde de onderneming donderdag in een handelsbericht.

Thales denkt dat de autonome groei dit jaar aan de bovenkant van de voorspelde 4 tot 5 procent zal uitkomen. Ook de winst voor belastingen (ebit) wordt nu geraamd aan de bovenzijde van de uitgesproken bandbreedte van 1,62 miljard tot 1,66 miljard euro.

In de eerste negen maanden van dit jaar ging de omzet met ruim 6 procent omhoog tot 10,9 miljard euro. De orderontvangst bedroeg 9,5 miljard euro, een groei van 7 procent. Thales doet met name goede zaken met zijn diensten voor de transportindustrie en defensiesector.