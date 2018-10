Farmaceut Novartis op overnamepad in VS

Gepubliceerd op | Views: 805 | Onderwerpen: Verenigde Staten

BASEL (AFN) - De Zwitserse farmaceut Novartis is op overnamepad in de Verenigde Staten. Het farmacieconcern legt 2,1 miljard dollar op tafel om biotechnoloog Endocyte in te lijven. Dat maakte Novartis donderdag bekend, samen met de publicatie van cijfers.

De overname van het in Indiana gevestigde Endocyte wordt in contanten afgehandeld. Endocyte houdt zich bezig met behandelingen tegen kanker, waaronder prostaatkanker. De transactie moet in de eerste helft van 2019 worden afgerond.

Novartis meldde verder dat in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet met 7 procent is toegenomen tot 38,6 miljard dollar. De operationele winst ging met 5 procent omhoog tot bijna 6,9 miljard dollar. De nettowinst verdubbelde tot 11,4 miljard dollar. Het farmacieconcern schroefde zijn prognose voor de omzetgroei voor het hele jaar naar boven op.