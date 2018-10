'Europese megafraude met dividendbelasting'

quote: hansfl schreef op 18 okt 2018 om 10:59:

Gaat dit hele verhaal niet over minder betalen? Dat is iets heel anders dan geld uit de staatskas halen. Misschien kan iemand dat toelichten hoe het precies zit..

Gaat dit hele verhaal niet over minder betalen? Dat is iets heel anders dan geld uit de staatskas halen. Misschien kan iemand dat toelichten hoe het precies zit..

De eerste vorm is gewoon de stukken tijdelijk verplaatsen naar een bevriende bank in het land van uitgifte en deze bank de belasting volledig laten terug claimen. Dit gebeurt overal en valt onder het kopje belasting ontwijking. Dat kun je een beetje op dezelfde hoop gooien als de brievenbusfirma's in Europa. Een handige manier om zo min mogelijk belasting te betalen.De tweede manier (cum-ex) is een manier waarbij een partij de stukken short gaat. Op een of andere vreemde manier was het in Duitsland de regel dat je over de verkochte stukken geen dividend belasting hoefde te vergoeden. Ze gingen er blijkbaar vanuit dat je deze stukken al in bezit had of al had ingeleend. De partij die de stukken kocht, kan ook gewoon zijn dividend belasting claimen. Feitelijk gaat de fiscus dus dividendbelasting uitbetalen die ze nooit ontvangen heeft. Deze constructie is op grote schaal tussen partijen opgezet. Dit is wel degelijk oplichting.Deze laatste constructie is in Nederland niet mogelijk.