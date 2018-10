Minder huurinkomsten voor vastgoedfonds NSI

Gepubliceerd op | Views: 582

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI heeft afgelopen kwartaal minder huurinkomsten behaald. Die daalden als gevolg van het afstoten van panden sinds de vergelijkbare periode vorig jaar. De waarde van de bezittingen steeg sinds eind vorig jaar wel.

De netto huurinkomsten kwamen uit op 51,2 miljoen euro, een daling van 5,2 procent. Sinds het vierde kwartaal van vorig jaar ging de nettowaarde van de bezittingen met 4,3 procent omhoog naar 38,25 euro per aandeel. De leegstand daalde naar 16,2 procent in de afgelopen periode. Begin dit jaar was dat nog 18,4 procent. NSI mikt op een leegstand van 14,5 à 15,5 procent aan het einde van dit jaar en minder dan 10 procent op de wat langere termijn.

NSI wil in het vierde kwartaal meer bezittingen afstoten. Begin volgende maand houdt het bedrijf een investeerdersdag. NSI kondigde verder de aankoop van een kantoorpand in Utrecht aan voor 52,1 miljoen euro. Het gebouw aan de Sint Jacobsstraat is 14.396 vierkante meter groot en is volledig verhuurd.

Het rendement van het pand is volgens NSI 6 procent op de huidige huur. De aankoop past binnen het beleid van NSI om zich op de vier grote steden in Nederland te richten. Utrecht vertegenwoordigt nu 10 procent van de kantoren in de portefeuille van de investeerder.