'RELX breidt uit in Amsterdam'

AMSTERDAM (AFN) - Het Brits-Nederlandse RELX wapent zich tegen de gevolgen van de brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Elsevier, de divisie van het concern die wetenschappers en medische professionals voorziet van informatie, breidt in Amsterdam in hoog tempo het aantal medewerkers met een technologie-achtergrond uit. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD) donderdag.

De krant haalt executive vice-president van Elsevier Alexander van Boetzelae aan. Volgens hem is het ,,voor Elsevier makkelijker om in Nederland mensen te werven, omdat het onze thuismarkt is en het merk er bekender. Maar daarnaast willen we ook met het oog op brexit een sterk technologiecluster in Amsterdam, naast het cluster dat we al hebben in Londen.'' De komende twee tot drie jaar verwacht Elsevier in Amsterdam zo'n tweehonderd data- en machine-learningspecialisten aan te nemen.