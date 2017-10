Verkopen via eBay nemen vlucht

Gepubliceerd op | Views: 44

SAN JOSE (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Internetbedrijf eBay heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal stevig zien oplopen ten opzichte van een jaar eerder. De zaken gingen vooral goed doordat de e-commerceplatforms van de onderneming meer klanten trokken.

In totaal werd voor 21,7 miljard dollar verhandeld via de sites van eBay, oftewel 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten voor het bedrijf stegen met 9 procent tot 2,4 miljard dollar. De winst ging daarbij vooruit van 418 miljoen dollar naar 523 miljoen dollar.

Het bedrijf denkt in het nieuwe kwartaal rond de 2,6 miljard dollar te kunnen omzetten. Dat valt analisten wel iets tegen. Zij rekenden in doorsnee op 2,5 miljard tot 2,7 miljard dollar. Ook de door eBay voorziene bandbreedte voor de aangepaste winst per aandeel was iets lager dan waar kenners van uitgingen. Het aandeel ging daarom in de zogeheten nabeurshandel omlaag.