Alcoa positiever over resultaat

PITTSBURGH (AFN) - Aluminiumproducent Alcoa heeft de verwachting voor het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) opgevoerd. Dat deed de onderneming woensdag in een tussentijds handelsbericht, na het sluiten van de beurzen in New York.

Alcoa verhoogde de resultaatprognose naar 2,4 miljard dollar, onder meer vanwege stijgende prijzen voor aluminium. Bij de tweedekwartaalcijfers hanteerde de onderneming nog een bandbreedte van 2,1 miljard dollar tot 2,2 miljard dollar.

Het concern is tegenwoordig volledig gericht op de winning van bauxiet en de productie van aluminium. Alcoa heeft zijn tak die kant-en-klare onderdelen levert aan bijvoorbeeld de auto- en luchtvaartindustrie vorig jaar afgesplitst onder de naam Arconic.

In het derde kwartaal kwam het aangepast bedrijfsresultaat uit op 561 miljoen dollar, 16 procent meer dan een jaar eerder. Die groei had, naast de betere aluminiumprijzen, ook te maken met toegenomen verschepingen van aluminium en bauxiet.