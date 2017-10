IBM verreweg sterkste stijger in de Dow

Gepubliceerd op | Views: 286

NEW YORK (AFN) - Technologieconcern IBM was woensdag halverwege de sessie de grote uitblinker op de Amerikaanse beurzen. Beleggers reageerden verheugd op de sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van het Dow-fonds. Het aandeel werd bijna 10 procent hoger gezet.

Op Wall Street was over de gehele line sprake van een optimistische stemming en de belangrijkste graadmeters leken op weg naar nieuwe records. De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) een plus van 0,7 procent op 23.153 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 2563 punten en technologiebeurs Nasdaq ging eveneens 0,1 procent vooruit, tot 6631 punten.

IBM opende dinsdag nabeurs de boeken. Het concern gaf positieve verwachtingen voor de omzetgroei. Medisch bedrijf Abbott Laboratories publiceerde eveneens resultaten. Die vielen ook in goede aarde en het aandeel klom 1,7 procent.

Financiële fondsen

Ook financiële fondsen als Goldman Sachs, JPMorgan Chase en American Express waren in trek, met plussen in de Dow tot 2 procent. Olieconcern Chevron stond onderaan de lijst met een min van 1,7 procent. Bij een raffinaderij van Chevron in Californië heeft een brand gewoed.

Restaurantketen Chipotle Mexican Grill zakte verder 3 procent na een afwaardering door Bank of America Merrill Lynch en een sterke verlaging van het koersdoel.

General cable

Kabelmaker General Cable noteerde na overnamegeruchten 1 procent in de min. Naar verluidt is het Italiaanse Prysmian bezig aan een overnamebod op de Amerikaanse branchegenoot.

Beleggers waren nog in afwachting van het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve dat later op de dag wordt gepubliceerd. Het Beige Book geeft inzage in hoe bij de centrale bank tegen de staat van de Amerikaanse wordt aangekeken. Na het slot komen ook nog kwartaalberichten van onder meer eBay, American Express en Alcoa.

De euro stond op 1,1785 dollar, tegen 1,1774 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 52,01 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 58,08 dollar per vat.