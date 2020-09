Forse verliesbeurt op Wall Street

quote: Ger1948 schreef op 18 september 2020 22:39:

Onzekerheid over mogelijk te ver doorgeschoten enz.enz.

Wat een ongelooflijke tekst. Iedereen weet dat de tech aandelen te ver zijn doorgeschoten. Een splitsing van sommige aandelen heeft ook kleine beleggers naar de beurs getrokken. Immers, nu heeft de kleine man ook een aandeel Apple of Tesla.

Pfffg, juist die kleine beleggers zitten nu op hun blaren. Nee, gewoon blijven roepen dat het nog veel hoger kan. Na de verkiezingen in de USA gaan we zien wat de plannen van de FED zijn, of Trumpie aan zijn 2e termijn mag beginnen etc.etc.

Voorlopig aanzien en aan de zijlijn blijven!!

Onzekerheid over mogelijk te ver doorgeschoten enz.enz.Wat een ongelooflijke tekst. Iedereen weet dat de tech aandelen te ver zijn doorgeschoten. Een splitsing van sommige aandelen heeft ook kleine beleggers naar de beurs getrokken. Immers, nu heeft de kleine man ook een aandeel Apple of Tesla.Pfffg, juist die kleine beleggers zitten nu op hun blaren. Nee, gewoon blijven roepen dat het nog veel hoger kan. Na de verkiezingen in de USA gaan we zien wat de plannen van de FED zijn, of Trumpie aan zijn 2e termijn mag beginnen etc.etc.Voorlopig aanzien en aan de zijlijn blijven!!

Dan ga je (alweer) een hele dikke stijging missen. Dit is gewoon het begin van (hyper)inflatie.Je kunt hoog of laag springen met complot theorieën over Trump en andere ingewikkelde risico's. Maar het is allemaal ook gewoon simpel te verklaren door: te veel te goedkoop gratis geld (crediet). Dus: inflatie.Iedereen die kan leent zich nu helemaal scheel: grote bedrijven, rijke mensen, overheden en ook de kleine man in de vorm van zo veel mogelijk hypotheek (en dus een gestoorde huizenprijs tot gevolg). Dat gratis geld wordt op de beurs (en in vastgoed en goud en in Bitcoin en in Zilver) gedumpt.Simpel. Niet te moeilijk denken met je Trump NOS theorieën.Veel goedkoop krediet = iedereen gratis geld = geld minder waard. Middelbare school economie.