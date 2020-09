Beurzen New York onderuit op drukke handelsdag

De grootste beleggingsblunders van dit moment



Paniekverkoop



In paniek aandelen verkopen als de koers onderuit glijdt, komt vaak voor.

Maar liefst 93% van de ondervraagden in de Natixis-enquête noemde deze blunder.

Paniekverkopen kunnen beleggers veel geld kosten, meent Goodsell. “Stel dat de markt 10% daalt en je in paniek naar de nooduitgang rent, dan lijd je een gegarandeerd verlies van 10%."



Dat we soms worden overmand door emoties is heel normaal. Maar juist op die momenten is het zaak om gefocust te blijven op de langetermijndoelstellingen,



De markt proberen te timen



De helft van de ondervraagde adviseurs zei dat beleggers zich vergissen door te proberen de markt te timen.



Beleggers doen er volgens Goodsell beter aan vast te houden aan hun langetermijnstrategie. Goodsell bedoelt daarmee: aandelen kopen en deze vervolgens langere tijd op de plank laten liggen. Deze strategie staat ook wel bekend als ‘buy and hold’.