Beurzen New York onderuit op drukke handelsdag

Gepubliceerd op | Views: 1

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn na een gemengd begin duidelijk in de min gedoken. Opnieuw gingen techfondsen in de uitverkoop, nu zorgen over mogelijk te ver doorgeschoten waarderingen voor deze bedrijven al enkele weken het sentiment beheren. Daarbij komt een nieuwe stap in het Chinees-Amerikaanse conflict rond de apps TikTok en WeChat.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,4 procent lager op 27.512 punten. De brede S&P 500 ging 1,8 procent onderuit tot 3298 punten en techbeurs Nasdaq verloor 2,3 procent tot 10.666 punten.

Het Amerikaanse ministerie voor Handel kondigde aan dat de filmpjesapp TikTok en chatapp WeChat, beide eigendom van Chinese bedrijven, vanaf komende week niet meer in Amerikaanse appstores mogen worden aangeboden. TikTok krijgt wel tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse tak te verkopen.

Apple en Alphabet

De aandelen Apple en Alphabet, moederbedrijf van Google, gingen respectievelijk 3,3 procent en 3,4 procent onderuit. Softwareconcern Oracle beperkte het verlies tot 0,9 procent. Het bedrijf stond op het punt een deal te sluiten met TikTok-eigenaar ByteDance om Amerikaanse zorgen over het beheer van persoonsgegevens weg te nemen.

Bedrijven in de reissector stonden ook in het rood, nu oplopende besmettingsaantallen in onder andere West-Europa de vrees voor hernieuwde reisverboden aanwakkeren. Delta Air Lines en American Airlines verloren tot 4 procent, terwijl boekingsbedrijf Booking Holdings 3,4 procent onderuit ging.

Meer handelsactiviteit

Voor de laatste dag van de handelsweek waren sowieso al sterke koersschommelingen verwacht. Verschillende types opties en termijncontracten liepen vrijdag tegelijkertijd af, wat voor veel meer handelsactiviteit dan gemiddeld zorgt.

Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 40,60 dollar. Brentolie daalde 1,4 procent tot 42,71 dollar. De euro was 1.1856 dollar waard, tegenover 1,1859 dollar bij het slot van de Europese beurzen.