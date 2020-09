AEX tussentijds licht in de min

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index stond vrijdag tussentijds een fractie lager. Bij de hoofdfondsen zette techinvesteerder Prosus een stap terug na de gerichte acties vanuit de Verenigde Staten tegen het Chinese Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Elders in Europa was het sentiment voornamelijk negatief tegen een achtergrond van verder oplopende coronabesmettingen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 15.50 uur 0,1 procent lager op 552,25 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 818,56 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,9 procent.

Prosus koerste 2 procent lager. Het Amerikaanse ministerie van Handel verbood appstores in de VS onder andere WeChat aan te bieden, dat eigendom is van Tencent. Niettemin was Unibail-Rodamco-Westfield grootste verliezer in de AEX met een min van bijna 11 procent. Het winkelvastgoedfonds maakte deze week bekend het dividend te verlagen en nieuwe aandelen uit te geven.

Euronext

Euronext klom 3,8 procent bij de kleinere bedrijven. Het beursbedrijf is exclusief in gesprek met London Stock Exchange over een overname van de beurs in Milaan. Euronext wil de overname bekostigen met onder meer contanten en leningen. Ook wil het bedrijf aandelen uitgeven die dan naar de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo gaan, met wie wordt samengewerkt bij het bod. Accsys won dik 3 procent na een handelsupdate. Het houtbedrijf heeft zijn verkopen de afgelopen vijf maanden stevig zien herstellen.

In Madrid stond de bankensector in de schijnwerpers. De raden van bestuur van Caixabank (min 1,5 procent) en Bankia (min 4 procent) hebben de fusie tussen de twee grote Spaanse banken goedgekeurd. Daardoor ontstaat de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten en een vermogen van meer dan 650 miljard euro.

Ryanair

Luchtvaartmaatschappij Ryanair verloor in Dublin 4,8 procent na de aankondiging verder te snijden in zijn vliegcapaciteit. Na het nieuws gaven ook vliegmaatschappijen Air France-KLM (min 3,7 procent), Lufthansa (min 4 procent) en luchtvaartconcern IAG (min 11,6 procent) terrein prijs.

De euro was 1,1834 dollar waard, tegen 1,1824 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 41,03 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 43,12 dollar per vat.