'Wall Street staat voor wisselend begin'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag met wisselende uitslagen aan de laatste sessie van de week te beginnen. De voorbije dagen was het met name de techsector die de aandacht op zich gericht wist. Nieuws om de graadmeters volop in beweging te zetten was vrijdag vooralsnog niet voorhanden.

Veel aandacht blijft uitgaan naar de impasse tussen de Democraten en de Republikeinen die het maar niet eens kunnen worden over een nieuw coronasteunpakket. Veder blijven de markten kauwen op de opmerkingen van Fed-preses Jerome Powell eerder deze week. De Federal Reserve gaf in zijn beleidsupdate op woensdag aan dat het economische herstel lang zou kunnen duren en dat de bankenkoepel niet geneigd zou zijn om de rentetarieven snel op te hogen. Marktkenners zijn er nog altijd niet helemaal uit wat die stap nu op de lange termijn betekent.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar Oracle en Walmart vanwege de kwestie TikTok. Het sofwareconcern en de winkelketen zouden werken aan een deal met de Chinese TikTok-moeder ByteDance. Het is de Chinezen er alles aan gelegen om een snelle overeenkomst met de regering-Trump te sluiten om een verbod op de populaire app in de VS te voorkomen. Trump beval TikTok, maar ook chatdienst WeChat per volgende week al uit de appstores te halen. TikTok krijgt wel tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse tak te verkopen.

Bankensectror

Verder gaat de aandacht uit naar de bankensector. De Federal Reserve wil stresstests uitvoeren om te kijken of de sector bestand is tegen een corona-gerelateerde recessie. Later dit jaar worden de stresstests uitgevoerd, waarbij ook de coronascenario's meegenomen worden.

Speelgoedmaker Lego maakte bekend nog altijd geen advertentieruimte in te kopen op Facebook. Het socialemediabedrijf zou nog altijd te weinig doen tegen racisme en haatdragende berichten op de platformen.

Automakers

Mogelijk dat automakers in beweging komen door de strengere uitstootwaarden die in Europa op termijn gaan gelden. Europese automakers waarschuwden eerder al dat zonder overheidssteun mogelijk niet aan de doelen kan worden voldaan.

Na de openingsbel volgen verder nog cijfers over de leidende indicatoren en het consumentenvertrouwen.

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,7 procent lager op 27.901,98 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,8 procent tot 3357,01 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 10.910,27 punten.