WeChat en TikTok mogen in VS niet meer in appstores

quote: objectief schreef op 18 september 2020 14:23:

Het bestuur van Oracle zal Trump wel een bedankbriefje sturen na hun investering in TikTok die nu niks meer waard is.

Lees Ticktok krijgt tot 12 november 2020 om de Amerikaanse tak te verkopende enige deadline was 18 september en die was toch no negotiable..nu dan terugkomen en aangeven dat die alleen niet in de appstores beschikbaar mag zijn,is wel een zwakte bod..oracle heeft overigens niets geïnvesteerd nog, alleen aangekondigd dat er een deal is onder middel van een partnership dat zij de VS data zouden gaan beheren.waar Oracle overigens geld voor zou krijgen..