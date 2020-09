Unibail opnieuw hard afgestraft op Damrak

quote: Dhrbelegger schreef op 18 september 2020 11:48:

buy the dip

In september 2019 was de koers van een aandeel URW ongeveer EUR 130.Nu is dat EUR 30.Dat is inderdaad een dip! Denk jij dat de bodem al bereikt is? Of blijft dit aandeel in instapmomenten voorzien?