Ryanair schroeft capaciteit oktober nog verder terug

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - De Ierse budgetvlieger Ryanair verwacht in oktober nog minder vluchten uit te zullen voeren dan het gereduceerde aantal dat eerder werd vermeld. De prijsvechter schroefde zijn capaciteit met 20 procent terug. Dat deed de maatschappij half augustus ook al eens.

In totaal zal het aantal Ryanair-vluchten volgende maand naar verwachting uitkomen op een niveau gelijk aan 40 procent van dezelfde maand een jaar eerder. Verder zullen de vliegtuigen in doorsnee voor minstens 70 procent vol zitten. Daarmee hield Ryanair zijn verwachtingen voor de bezettingsgraad van de vliegtuigen gelijk.

Volgens Ryanair is het nog te vroeg om definitieve beslissingen te nemen over het winterschema dat van november tot maart duurt. Gelet op de huidige trend en het "wanbeheer" van het herstel door regeringen van de Europese Unie, valt een soortgelijke capaciteitskrimp ook in de wintermaanden te verwachten, aldus Ryanair.