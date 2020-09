Nederlandse staat wil tot 6 miljard ophalen met lange lening

quote: Baasko schreef op 18 september 2020 11:18:

Ik snap er niks van. Welke mangol wel geld lenen tot 2052 tegen 0 procent rente. Alles wat je met je geld doet is toch beter dan uitlenen tegen 0 procent rente.

Ik snap er niks van. Welke mangol wel geld lenen tot 2052 tegen 0 procent rente. Alles wat je met je geld doet is toch beter dan uitlenen tegen 0 procent rente.

De coupon is 0%. De yield zou bij uitgifte vandaag zelfs negatief zijn, maar was begin september nog 0,05%.Wanneer je absolute zekerheid wilt hebben dat je over 30 jaar bedrag X hebt, dan is nagenoeg het enige dat je kunt doen dit soort AAA staatsobligaties kopen.En daarnaast zou je nog kunnen speculeren op een rentedaling, waarmee de waarde van je obligatie toeneemt.