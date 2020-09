ING verhoogt advies op Kendrion

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft in de eerste helft van 2020 beter dan verwachte winstmarges behaald. Verder zijn zorgen over de balans weggenomen en is de strategische koers juist. Reden voor ING om het advies op het aandeel te verhogen.

ING heeft na de recente beleggersdag nog eens goed naar de groeivooruitzichten van de belangrijkste klanten van Kendrion gekeken. Die rechtvaardigt de aangekondigde richting en verwachtingen, zo wordt geconcludeerd. Wel wijst ING op de coronaperikelen die de groei in de weg kan zitten.

Om de beoogde omzetgroei van 5 procent per jaar te realiseren is Kendrion volgens de kenners "sterk afhankelijk" van een aantal van zijn belangrijkste klanten. ING verwacht niet dat het bedrijf de doelstelling van een ebitda-marge van 15 procent in 2021 en 2022 zal halen, gelet op de gematigde economische groeiverwachtingen door de aanhoudende onzekerheid rondom corona.

Marges

De marktvorsers verwachten wel dat de recente ingrepen in de kosten de marges zullen vergroten. Daartegenover staan wel oplopende kosten voor personeel als steunregelingen aflopen.

Het advies op Kendrion ging van hold naar buy met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel Kendrion noteerde vrijdag na krap een uur handel 3,5 procent hoger op 14,98 euro.