AEX opent met kleine plus

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger geopend. De andere Europese beurzen stonden opnieuw lager na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral de Amerikaanse technologiebedrijven onder druk stonden, en houden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Beursuitbater Euronext stond in de aandacht na het bericht dat het exclusief praat over de overname van Borsa Italiana.

De AEX-index op Beursplein 5 stond na enkele minuten 0,2 procent in de plus op 553,63 punten. De MidKap stond vrijwel onveranderd op 824,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,2 procent.

Euronext ging in de openingsminuten 3,7 procent omhoog. Het beursbedrijf is exclusief in gesprek met London Stock Exchange over een overname van de beurs in Milaan. Euronext wil de overname bekostigen met onder meer contanten en leningen. Ook wil het bedrijf achter de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs, Brussel en Oslo aandelen uitgeven die dan naar de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo gaan, met wie wordt samengewerkt bij het bod.

Houtveredelaar Accsys was de koploper bij de kleine fondsen in Amsterdam nadat het omzetverlies de afgelopen maanden erg mee bleek te zijn gevallen. Het aandeel steeg 4,3 procent. In de AEX stond chemicaliëndistributeur IMCD bovenaan met een winst van 2,9 procent na de overname van de Finse branchegenoot Kokko-Fiber.