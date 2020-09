Britse winkelverkopen trekken verder aan

Gepubliceerd op | Views: 224 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De verkopen in Britse winkels zijn vorige maand weer verder gestegen. Het betekende de vierde maand op rij dat er sprake was van eens stijging, na de ineenstorting in april toen veel winkels hun deuren moesten sluiten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De verkoopvolumes in augustus lagen 0,8 procent boven het niveau van juli, aldus het Britse statistiekbureau. Exclusief de verkoop van autobrandstof was sprake van een stijging van 0,6 procent op maandbasis.

In augustus werd onder meer geprofiteerd van het Eat Out to Help Out-programma van de Britse overheid. Dat zorgde er onder meer voor dat er meer mensen naar de stadscentra trokken. Daarmee werden mogelijk ook wat onderliggende problemen gemaskeerd.

Verder werken nog altijd veel mensen vanuit huis en dat heeft gezorgd voor een stevige stijging van de onlineverkopen. Voeding en huishoudelijke artikelen vinden gretig aftrek. Daarentegen ligt de verkoop van kleding nog ver onder het niveau van een jaar eerder.