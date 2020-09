Verkopen houtbedrijf Accsys blijven herstellen

Zeker Piet, heb je helemaal gelijk in! Mooi ook om als belegger met je geld bij te dragen aan een mooie toekomst. Beton en staal zijn zeer grote vervuilers.



De tweede coronavirus golf rolt wel over de wereld heen. Het virus begon in China in december vorig jaar en vanaf januari dit jaar begonnen Virologen al te waarschuwen in de westerse wereld. In februari was al bekend dat het een aerosolen-virus was. Die zijn veel besmettelijke dan dropletvirussen. Het RIVM heeft tot recent betoogt dat Covid-19 volgens hen een dropletvirus is( en daar al hun beleid op gebaseerd. Vandaar dat ze mondkapjes maar onzin vonden). En nu, half september, hebben we nóg niet voldoende testen en medicijnen. Daarbij ( of dáárdoor)neemt het verzet snel toe. Het gros is het virus zat en beschermt zich niet of slechts minimaal. De tweede golf krijgt de ruimte.



Kortom stop je geld nu liever in de betere anticoronavirus bedrijven als Relief therapeutics ( het beste medicijn. Diverse onderzoeken, even googlen ), Novacyt ( samen met Roche de beste testers. Bron de WHO) en Novavax ( de meeste antilichamen, vaccin hoeft niet in bevroren toestand vervoert te worden, zet T- cellen aan het werk, heeft de grootste coronavaccinproduktie wereldwijd. Kijk oa op het Novavaxforum van Yahoo Finance voor feiten etc of lees de beste medische onderzoeken in de Lancet etc).



In het voorjaar van 2021 gaat de grootschalige coronavirus inenting beginnen. Dan draai jeje geld van coronavirus aandelen naar Accyss, Alfen en andere toppers.



Succes!!