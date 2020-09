Verkopen houtbedrijf Accsys blijven herstellen

Gepubliceerd op | Views: 455

AMSTERDAM (AFN) - Houtbedrijf Accsys heeft zijn verkopen de afgelopen vijf maanden stevig zien herstellen. Dat meldt het bedrijf in een handelsupdate.

In april kreeg Accsys te maken met een sterke terugval in de vraag naar zijn producten, als gevolg van de coronapandemie. Het verkoopvolume van Accoya-hout, hout dat bewerkt is met chemische middelen om het duurzaam te maken, was in die maand bijna gehalveerd vergeleken met de eerder gemaakte prognose. Nu blijken de verkoopvolumes in de afgelopen vijf maanden gedaald te zijn met slechts 9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De omzet kwam voor de afgelopen periode uit op 33,7 miljoen euro, een afname van 6 procent vergeleken met een jaar eerder. Naast het sterke herstel van de verkoop in de afgelopen maanden dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen, profiteerde het bedrijf van een wijziging van een licentie-overeenkomst met Cerdia Produktions. Daardoor werd het bedrijf per 1 april zelf verantwoordelijk voor de verkoop van Accoya-hout.

Bouw fabriek

De bouw van een fabriek in de Britse Hull heeft vanwege nieuwe werkprotocollen rond het coronavirus een kleine vertraging opgelopen. Daar wil Accsys Tricoya, een andere soort bewerkt hout, gaan produceren. De fabriek gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar open. Ook meldt Accsys dat de productie in Arnhem weer op het niveau is van voor de coronatijd. De uitbreiding van de Accoya-fabriek in Arnhem is naar verwachting in maart 2022 afgerond.

Accsys verwacht dat het herstel van de verkopen zal blijven doorzetten, ervan uitgaande dat het coronavirus niet opnieuw de productie zal verstoren.