'Kleine openingswinst voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.313

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag naar verwachting met een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk iets hoger beginnen na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral de Amerikaanse technologiebedrijven onder druk stonden, en houden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten.

Het aantal mensen wereldwijd bij wie het coronavirus is vastgesteld, is inmiddels de 30 miljoen gepasseerd. In de Verenigde Staten zijn de meeste besmettingen vastgesteld. Het aantal staat daar op meer dan 6,6 miljoen. Het wereldwijde dodental bedraagt ruim 942.000. In de VS zijn ruim 197.000 sterfgevallen geteld.

Ook gaat de aandacht uit naar de techruzie tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump wil niet dat het Chinese techbedrijf ByteDance een controlerend belang houdt in de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok. ByteDance sloot onlangs een akkoord met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Die stelde voor de gegevens van Amerikanen te gaan beheren. ByteDance zou verder alle activiteiten van TikTok onderbrengen in een bedrijf dat in de VS gevestigd is.

IMCD

Op het Damrak deed IMCD een kleine overname. De chemicaliëndistributeur neemt de Finse leverancier van vezelversterkte kunststof en composietmaterialen Oy Kokko-Fiber over. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Het bedrijf genereerde vorig jaar een omzet van 9 miljoen euro.

In Madrid staat de bankensector in de schijnwerpers. De raden van bestuur van de grote Spaanse banken Caixabank en Bankia hebben de fusie tussen de twee banken goedgekeurd. Daardoor ontstaat de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten en een vermogen van meer dan 650 miljard euro. Bankia werd in 2012 nog gered door de overheid met een reddingspakket van ruim 22 miljard euro.

Rood

De Europese beurzen sloten donderdag in het rood. De AEX-index zakte 1,1 procent tot 552,48 punten. De MidKap daalde licht tot 824,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 27.901,98 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,3 procent in.

De euro was 1,1853 dollar waard, tegen 1,1824 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 41,18 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 43,59 dollar per vat.