'TikTok-moeder steeds zekerder van steun Peking voor deal VS'

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Chinese techbedrijf ByteDance heeft er steeds meer vertrouwen in dat het de steun van Peking krijgt in de TikTok-deal in de Verenigde Staten. Bronnen in Peking meldden dat de Chinese overheid akkoord zou kunnen geven aan de deal zoals die nu voorligt.

ByteDance sloot onlangs een akkoord met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Die stelde voor de gegevens van Amerikanen te gaan beheren. ByteDance zou verder alle activiteiten van TikTok, dus niet alleen de Amerikaanse, onderbrengen in een bedrijf dat in de VS gevestigd is. Voor die overeenkomst is de steun van China en de VS vereist.

Het is ByteDance er alles aan gelegen om een snelle overeenkomst met de regering-Trump te sluiten om een verbod op de populaire app in de VS te voorkomen. Dat verbod zou volgende week al kunnen gaan gelden.

Algoritmes

China is fel gekant tegen de verkoop van de algoritmes van TikTok door ByteDance, omdat die een groot deel van de waarde van het bedrijf omvatten. Het Aziatische land heeft naar verluidt daarom zijn exportregels zodanig aangepast, dat ook voor de verkoop van technologie voor kunstmatige intelligentie groen licht uit Peking is vereist.

Het is onduidelijk of ByteDance oprichter Zhang Yiming bereid is om het eigendomsrecht over de app, die als een uitdager voor Google en Facebook wordt gezien, goeddeels uit handen te geven. Zolang hij een stevige greep houdt op de technologie heeft hij in ieder geval Peking aan zijn zijde.