Spaanse banken Caixabank en Bankia fuseren

"De directies van CaixaBank SA en Bankia SA hebben een fusie goedgekeurd die een toonaangevende Spaanse binnenlandse bank zal creëren met activa van meer dan 650 miljard euro ($ 770,22 miljard).



Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Caixa Bankia overnemen en krijgen de aandeelhouders van Bankia 0,68 aandelen in Caixa voor elk aandeel dat ze bezitten, zeiden de geldschieters vrijdag.



De banken mikken op kostensynergieën van ongeveer 770 miljoen euro per jaar, terwijl ze ook verwachten nieuwe jaaromzet van 290 miljoen euro te genereren. De winst per aandeel van Caixa zal naar verwachting met 28% stijgen in vergelijking met de marktverwachtingen voor 2022.



Het belang van de Spaanse staat in de nieuwe entiteit zal ongeveer 16% bedragen. La Caixa Foundation zal ongeveer 30% van de gecombineerde entiteit in handen hebben...."(Marketwatch.com)



Er zitten dus wel wat haken en ogen aan: iets met de staat, een stichting, het lijkt een moetje vanwege een dikke buik....