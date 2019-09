Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: dividend

REDMOND (AFN) - Softwaremaker Microsoft gaat meer dividend uitbetalen. Ook gaat het bedrijf voor 40 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeleninkoopprogramma heeft een open einde en kan op ieder moment worden beëindigd.

Het kwartaaldividend gaat met 5 cent omhoog en komt uit op 0,51 dollar per aandeel. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het dividend in het voorgaande kwartaal.