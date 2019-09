Investeerder Pilon groter in FNG

Gepubliceerd op | Views: 279

MECHELEN (AFN) - Investeerder Gerardus Pilon heeft een belang in kledingbedrijf FNG genomen. Dat meldt het in Amsterdam genoteerde Belgische bedrijf.

Pilon verwierf in mei een belang van 6,3 procent, dat hij pas deze week bij FNG meldde. Het kledingbedrijf meldt dat het belang sinds de aankoop is geslonken tot 6,06 procent. Pilon heeft dat belang via een keten van bedrijfjes in handen.