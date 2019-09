Canadese GM-medewerkers naar huis gestuurd

Gepubliceerd op | Views: 438

DETROIT (AFN/RTR/BLOOMBERG) - General Motors (GM) heeft tijdelijk 1300 medewerkers in Canada naar huis gestuurd. De assemblagefabriek in Oshawa loopt stroef, vanwege grote vertragingen door stakingen in Amerikaanse fabrieken van de autoreus.

In Oshawa is de productie van pick-uptrucks nu gehalveerd. De fabriek in de staat Ontario krijgt door de acties in de Verenigde Staten onvoldoende componenten aangeleverd. Dat zet een rem op onder meer de productie van de Chevy Silverado en de GMC Sierra pick-uptrucks.

Ongeveer 48.000 Amerikaanse werknemers bij 33 fabrieken van GM hebben sinds maandag het werk neergelegd. Vakbond United Auto Workers (UAW) riep de staking uit nadat zondag een onderhandelingsdeadline over arbeidsvoorwaarden verstreek. De gesprekken zijn dinsdag weer begonnen, maar tot nu toe zonder succes.

Het is de eerste staking bij GM in twaalf jaar tijd. Wall Street-analisten schatten dat de autobouwer momenteel circa 100 miljoen dollar per dag aan productieverlies lijdt. Naar verluidt hebben leveranciers aan GM nog geen last van de stakingen, maar hoe langer ze duren hoe groter de kans. Marktvorsers wijzen daarbij naar bedrijven als American Axle, Magna, Lear en Aptiv.