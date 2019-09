Wall Street lager voor rentebesluit Fed

Gepubliceerd op | Views: 1.929 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handelsdag in de min. Beleggers op Wall Street richten zich vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, dat later op de dag komt. De Fed gaat waarschijnlijk de rente verder verlagen. Koeriersbedrijf FedEx en softwareconcern Adobe kwamen met resultaten.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 27.019 punten. De breed samengestelde S&P 500 0,4 procent tot 2992 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,7 procent in tot 8128 punten.

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zijn rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Jerome Powell. In juli verlaagde de centrale bank voor het eerst in meer dan tien jaar de rente en algemeen wordt verwacht dat nu een tweede stap volgt. De woorden van Powell zullen nauwlettend bestudeerd worden voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Fed.

FedEx

FedEx gaf een winstwaarschuwing voor het gehele boekjaar. De pakketbezorger verloor ruim 13 procent. Het bedrijf wijst vooral op de negatieve effecten van de wereldwijde handelsspanningen. Branchegenoot UPS (min 1,6 procent) ging mee naar beneden.

Adobe verloor 3,2 procent. Het softwarebedrijf boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar de verwachtingen voor de lopende periode vielen wat tegen. Ook levensmiddelenconcern General Mills, bekend van Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, publiceerde cijfers en ging 1,5 procent omlaag.

Tabak

Daarnaast reageerden tabaksproducenten op het nieuws dat India elektronische sigaretten gaat verbieden. De stap van India dwarsboomt de uitbreidingsplannen van Philip Morris International (min 0,8 procent) en Altria (min 1 procent) in het land. Overigens zijn die bedrijven in gesprek over een fusie.

Maker van vleesvervangers Beyond Meat daalde 6,7 procent. Geruchten dat de Canadese fastfoodketen Tim Horton's stopt met het verkopen van maaltijden met vleesvervangers van het Amerikaanse bedrijf, zetten beleggers aan tot verkopen.

De euro was 1,1063 dollar waard, net als bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 58,02 dollar. Brentolie zakte 2 procent in prijs tot 63,24 dollar per vat.