Unilever past definitie omzetgroei aan

ROTTERDAM (AFN) - Unilever hanteert vanaf het lopende kwartaal een nieuwe definitie voor de onderliggende omzetgroei. De maker van levensmiddelen en verzorgingsproducten doet dat omdat in een aantal landen als Argentinië en Venezuela al lange tijd hyperinflatie heerst.

Unilever gaat nu uit van een jaarlijkse prijsstijging die uitkomt op ongeveer 2 procent per maand of ongeveer 27 procent per jaar. Prijsstijgingen die hoger dan dat percentage uitkomen worden niet meegerekend in de onderliggende omzetgroei.

Volgens de nieuwe definitie groeide de omzet van Unilever in de eerste helft van dit jaar met 3,6 procent. In de gerapporteerde cijfers over de eerste zes maanden was dat 3,3 procent.