Beperkte uitslagen op beurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen bleven woensdagmiddag vrij dicht bij huis, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Algemeen wordt verwacht dat de Fed na het slot van de Europese beurshandel het Amerikaanse rentetarief opnieuw zal verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,1 procent in de plus op 575,69 punten. De MidKap steeg licht tot 835,97 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,1 procent, Londen daalde 0,1 procent. De euro was 1,1053 dollar waard, tegen 1,1062 dollar op dinsdag.

Staalconcern ArcelorMittal stond bovenaan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,2 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize (min 0,9 procent) behoorde tot de grotere dalers. Topman Frans Muller zei tegen persbureau Bloomberg meer overnames in de Amerikaanse supermarktsector te verwachten.

In de MidKap profiteerde kunstmestproducent OCI van een positief analistenrapport van Morgan Stanley en ging aan kop met een plus van 3,3 procent. Bouwer BAM sloot de rij met een min van 3,7 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.

Op de lokale markt steeg de beursgenoteerde voetbalclub Ajax 2,2 procent, na de thuiszege op het Franse Lille in de lucratieve Champions League. Curetis ging 0,7 procent omlaag. Het Duitse biotechnologiebedrijf, dat onlangs bekendmaakte samen te gaan met de Amerikaanse branchegenoot OpGen, heeft zijn omzet in de eerste jaarhelft met een derde verhoogd.

In Frankfurt kampte pakketbezorger Deutsche Post met een winstwaarschuwing van zijn Amerikaanse concurrent FedEx en zakte 1,6 procent. In Zürich verloren Richemont en Swatch 5,2 en 3,2 procent na een negatief rapport over de Europese luxegoederensector van UBS.

Op de oliemarkt keerde de rust terug na de forse prijsstijging op maandag en de stevige daling op dinsdag. Volgens de Saudische energieminister zal de olieproductie van Saudi-Arabië eind september volledig hersteld zijn, na de droneaanvallen op de olie-installaties afgelopen weekend. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 58,29 dollar. Brentolie zakte 1,1 procent in prijs tot 63,82 dollar per vat.