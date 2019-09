'Nissan wil distributiedochter verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 485

YOKOHAMA (AFN/BLOOMBERG) - Nissan is op zoek naar een koper voor zijn dochteronderneming die auto-onderdelen en aanverwante materialen distribueert. Daarbij mikt de Japanse automaker op een deal ter waarde van circa 1 miljard dollar, inclusief schulden. Dat laten ingewijden weten aan persbureau Bloomberg.

Het concern heeft private investeerders en andere handelsbedrijven uitgenodigd om een bod uit te brengen op Nissan Trading. Mogelijk komt er in oktober al een geschikte koper uit de bus, aldus de bronnen. Het Nissan-onderdeel behaalde in het voorbije gebroken boekjaar een omzet van omgerekend circa 6 miljard dollar.

Nissan kan de opbrengst van de verkoop goed gebruiken voor een grote herstructurering. De automaker zit in zwaar weer, mede door kwakkelende resultaten in de Verenigde Staten en verouderde automodellen. In juli kondigde het bedrijf aan 12.500 banen te schrappen.