Curetis voert omzet op

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Curetis heeft zijn omzet in de eerste helft van het jaar met een derde verhoogd. Het operationele verlies werd in dezelfde periode kleiner, zo bleek uit de uitgestelde halfjaarrapportage van de in Amsterdam genoteerde onderneming.

Het Duitse bedrijf, dat onlangs bekendmaakte samen te gaan met de Amerikaanse branchegenoot OpGen, slaagde er dit jaar tot nu toe in stappen te zetten met het verder op de markt brengen van zijn diagnosesystemen in de VS. Ook werden stappen gezet met dochterbedrijf Ares.

De omzet steeg met 35 procent tot bijna 1,1 miljoen euro. Het operationele verlies werd bijna 10 procent teruggebracht tot 10,3 miljoen. Eind juni had het bedrijf nog 7,8 miljoen euro in kas tegenover 10,3 miljoen eind december vorig jaar.

Curetis maakte half augustus bekend zijn halfjaarcijfers uit te stellen. Daarvoor werd volgens de onderneming gekozen zodat de cijfers nog eens goed gecontroleerd kunnen worden in het kader van de nieuwe IFRS-regels. Begin september kondigde Curetis aan samen te willen gaan met zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen.