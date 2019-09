'Alle ogen gericht op Fed-baas Powell'

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs lijkt woensdag iets lager te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine verliezen beginnen. Alle ogen zijn gericht op voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed), die later op de dag het rentebesluit bekend zal maken. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het Amerikaanse rentetarief opnieuw zal verlagen.

Op de oliemarkt lijkt de rust wat te zijn teruggekeerd na de forse prijsstijging op maandag en de stevige daling op dinsdag. Volgens de Saudische energieminister zal de olieproductie van Saudi-Arabië eind deze maand weer volledig hersteld zijn, na de drone-aanvallen op Saudische olie-installaties afgelopen weekend. De energieminister zei verder dat het nog niet duidelijk is wie de aanslagen heeft gepleegd en waarom. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 59,10 dollar per vat. Brentolie won 0,2 procent tot 64,64 dollar per vat.

Op het Damrak zal het aandeel BAM mogelijk bewegen op een advieswijziging. ABN AMRO schroefde zijn aanbeveling voor de bouwer terug. Daarnaast kreeg kunstmestproducent OCI een overweight-advies van Morgan Stanley.

Kardan

Curetis bracht zijn uitgestelde halfjaarcijfers naar buiten. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf leed een operationeel verlies in de eerste jaarhelft van 10,3 miljoen euro op een omzet van 1,1 miljoen euro.

Heijmans liet weten 550 woningen te ontwikkelen en te bouwen in een nieuwe woonwijk in Almere. Het gaat om 250 koopwoningen en 300 vrijesectorhuurwoningen. Het bouwbedrijf maakte geen financiële details bekend.

De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij Kardan kondigde aan de periode voor boekenonderzoek en het tekenen van bindende overeenkomsten voor een mogelijke deal rond dochter Kardan met tien dagen te verlengen. In augustus maakte Kardan bekend een niet-bindende overeenkomst te hebben getekend met een investeerder over een mogelijke deelneming in Tahal.

Overnames

Aan het overnamefront zijn alle goedkeuringen van toezichthouders voor de overname van effectendienstverlener Kas Bank door het Franse Caceis binnen. De aanmeldperiode loopt tot en met 23 september. De Crédit Agricole-dochter maakte in februari bekend Kas Bank over te willen nemen.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index klom 0,3 procent tot 574,93 punten en de MidKap verloor 0,3 procent tot 835,41 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt daalden licht, Parijs won 0,2 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.110,80 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent.

De euro was 1,1066 dollar waard, tegen 1,1062 dollar op dinsdag.