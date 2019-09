OCI krijgt overweight-advies bij Morgan Stanley

Gepubliceerd op | Views: 647 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kunstmestproducent OCI is onder Europese branchegenoten een van de beste keuzes voor beleggers. Dat stellen analisten van de bank Morgan Stanley, die de sector in Europa gaan volgen. OCI krijgt daarbij een overweight-advies en is een zogeheten "top pick".

Volgens de marktvorsers steekt OCI boven branchegenoten uit als wordt gekeken naar de kasstroom. Daarnaast heeft het in Amsterdam genoteerde bedrijf een gunstiger kostenplaatje ten opzichte van de Noorse branchegenoot Yara. Ook weet OCI beter te profiteren van hoge volumes. Met een naar verwachting hoger operationeel resultaat en lagere kapitaaluitgaven is er bij OCI mogelijk ruimte voor speciale kapitaalteruggave.

Morgan Stanley plakt op Yara een equalweight-advies. De in Duitsland genoteerde kunstmestproducent K+S krijgt een underweight-advies. Het aandeel OCI sloot dinsdag op 20,99 euro.