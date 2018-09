'Saudi's tevreden met olieprijs van 80 dollar'

Gepubliceerd op | Views: 924

RIYAD (AFN) - Saudi-Arabië is voorlopig tevreden met een prijs van een vat Brentolie van 80 dollar of meer. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg. Eerder dit jaar probeerden de Saudi's de olieprijs juist nog onder de 80 dollar per vat te houden, mede vanwege oproepen van de Amerikaanse president Donald Trump om de olieprijzen laag te houden.

Volgens de bronnen heeft de Saudische olieminister Khalid al-Falih de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met investeerders, handelaren en andere spelers op de oliemarkt in Londen, Houston en Washington. Komende zondag vindt overleg plaats van oliekartel OPEC en andere grote producenten zoals Rusland in Algerije om te praten over de markt.

De prijs van een vat Brentolie noteerde dinsdag na het middaguur een plus van 1,3 procent op 79,03 dollar en Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 69,75 dollar per vat.